Calciomercato Roma, lo hanno “stregato”: così salta tutto

Calciomercato Roma, le ultime di Sky sulle mosse dei giallorossi in uscita: vuole soltanto il club inglese, ma l’affare vive ancora una fase di stallo.

Una voce importante in casa Roma in questo segmento conclusivo della sessione estiva di calciomercato è indubbiamente rappresentato dal capitolo legato alle diverse cessioni che Pinto spera di perfezionare, in maniera tale da avere la strada spianata per mettere le mani su quei colpi da tempo individuati dal general manager capitolino.

A fare il punto della situazione in casa Roma ci ha pensato Gianluca Di Marzio, che intervenuto ai microfoni di Sky, ha fornito dei ragguagli in merito alle ultime mosse in uscita della compagine capitolina. E così, prima di affondare il colpo per Belotti e per quel difensore da implementare nella batteria di centrali, la Roma deve prima sfoltire l’organico: dettaglio non trascurabile, visto che non si sbloccano gli affari che vedono protagonisti Diawara e Calafiori, con Kluivert che ha scelto il Fulham come unica destinazione plausibile, con il club inglese che, però, non ha ancora soddisfatto le richieste economiche dei giallorossi. Inoltre, anche le cessioni di Shomurodov e Vina potrebbero favorire nuovi arrivi; tuttavia, l’intenzione di Pinto è quella di non prestarli, ma al massimo imbastire delle operazioni con riscatto secco, non condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Si tratta indubbiamente di un passaggio cruciale importante, nel quale Pinto dovrà essere molto bravo a lavorare ai fianchi per sbloccare situazioni oggettivamente complicate, provando al contempo ad esaudire le ultime richieste in entrata di Mou.