Salernitana-Roma, le ultime da Trigoria: la probabile formazione giallorossa

Salernitana-Roma, le ultime da Trigoria: questa mattina la squadra ha svolto la rifinitura. Le probabili scelte di José Mourinho

Prima rifinitura ufficiale della stagione per la Roma di José Mourinho, che questa mattina a Trigoria – in attesa della conferenza stampa dello Special One, prevista alle 15, e che potrete seguire Live con noi – ha svolto l’ultimo allenamento prima del debutto di domani sera in campionato contro la Salernitana di Nicola.

Dal centro sportivo arrivano delle buone notizie: sono tutti a disposizione del tecnico, tranne Darboe che si è infortunato nel ritiro in Portogallo. Ovviamente c’è tanta curiosità per capire quali saranno le scelte in vista del debutto in campionato. Quasi certa la presenza di Paulo Dybala, difficile invece vedere dall’inizio Wijanldum. Una domanda, sull’olandese, con quasi certezza matematica ci sarà tra poco e quindi manca pochissimo per capire quale sarà la decisione sull’ex Psg, ultimo innesto almeno fino al momento del mercato di Pinto.

Salernitana-Roma, la probabile formazione

Controllando quelle che sono state le scelte anche tattiche dello Special One nel precampionato, ci sono pochi dubbi che sarà ancora difesa a tre. Magari si potrebbe cambiare nel caso arrivasse quel difensore richiesto, ma al momento si va avanti con questo schieramento tattico. Insomma, davanti a Rui Patricio, spazio a Mancini, Smallink e Ibanez. Largo a destra Karsdorp mentre a sinistra al momento ci sentiamo di dare favorito Zalewski su Spinazzola. In mezzo al campo nessun dubbio: insieme a Pellegrini ci sarà Matic. Come non c’è nessun dubbio nemmeno lì davanti: alle spalle di Tammy Abraham agiranno Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo.

Ecco infine quali potrebbero essere le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Kechrida, Capezzi, L. Coulibaly, Kastanos, Mazzocchi; Ribery, Bonazzoli.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala; Zaniolo, Abraham.