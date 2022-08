Calciomercato Roma, Belotti ha scelto: offerta rifiutata

Il tempo stringe e Andrea Belotti deve prendere una decisione per il proprio futuro. La Roma è in pole position. Offerta rifiutata

Il futuro di Andrea Belotti rimane un mistero, che però presto verrà svelato. Il ‘Gallo’ dopo sette anni al Torino, avendo indossato anche la fascia di capitano, ha deciso di lasciare il club granata per puntare al salto di qualità e giocare una competizione europea. L’occasione di prendere Andrea Belotti a parametro zero ovviamente fa gola a molti club, tra cui la Roma, che vorrebbe regalare a Mourinho l’ennesimo colpo importante.

Sbloccare la situazione Belotti però per i giallorossi non è semplice, visto che dovrà uscire un attaccante tra Shomurodov e Felix per fargli posto. Nel frattempo il ‘Gallo’ non ha più tempo da perdere e ha già deciso di rifiutare un’offerta.

Calciomercato Roma, Belotti dice no al Galatasaray: giallorossi come priorità

Il calciomercato entra nelle ultime due settimane di apertura e Andrea Belotti non ha ancora una squadra. Arrivare all’inizio di campionato da svincolato probabilmente non era ciò che si aspettava, dunque ora per il ‘Gallo’ è arrivato il momento di prendere una decisione sul proprio futuro.

La prima scelta però l’attaccante ex Torino l’avrebbe già fatta. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Dazn’ Orazio Accomando, Belotti avrebbe rifiutato l’offerta recapitatagli dal Galatasaray da 3 milioni più bonus per tre anni. La sua priorità è quella di rimanere in Italia, in particolare in pole position continuerebbe a esserci la Roma, nono stante l’interesse anche del Nizza. Dunque una concorrente in meno per la Roma, che ora dovrà decidere se premere sull’acceleratore per il ‘Gallo’ o meno.