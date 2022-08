Calciomercato Roma, lo prendono con Belotti: in volo per chiudere

Calciomercato Roma, la non poco discussa vicenda Belotti potrebbe ora essere prossima ad una svolta. Gli ultimi aggiornamenti.

In attesa che il prato verde torni a rappresentare il grande, unico ed obiettivo sentenziatore dopo mesi di previsioni, ricostruzioni, entusiasmi o timori, giungono delle novità di tutt’altro che poco conto in casa giallorossa. Ben consapevole, dall’alto della sua esperienza, di quelli che possono essere i rischi di un entusiasmo irrazionale o ingiustificato, abbiamo ieri assistito ad una sorta di ridimensionamento mediatico da parte di Mourinho, volto a cancellare tutte le voci che portassero la Roma ad essere annoverata tra le candidate per lo scudetto.

Un modo di fare intelligente e squisitamente mourinhiano, finalizzato alla tutela della squadra e dei propri giocatori, al fine di catalizzare un percorso che, proprio a causa delle alte aspettative, potrebbe portare ad una rapida e dolorosa implosione dopo le prime e naturali difficoltà destinate a frapporsi sul cammino di qualsiasi squadra anche nel corso del prossimo campionato. Un altro aspetto molto interessante della conferenza stampa di ieri ha però interessato anche il mercato, promosso con entusiasmo da José, al netto della richiesta delle ultime limature che consentano di affrontare il percorso con meno ansie e preoccupazioni rispetto allo scorso anno.

Calciomercato Roma, Belotti e non solo: Galatasaray scatenato

In attesa di comprendere quelle che potrebbero essere le prossime mosse sul fronte difensivo e in un centrocampo di certo migliorato ma forse mancante ancora di profondità, riferiamo gli ultimi aggiornamenti su un fronte da tempo molto caldo. Ci riferiamo chiaramente all’interesse per Andrea Belotti, corteggiato e sedotto da Pinto e Mourinho e da tempo dettosi disposto ad attendere un’evoluzione per poter approdare nella Capitale.

Il tempo a disposizione non è infinito e anche il paziente Gallo sa di dover accelerare i tempi dopo un’estate trascorsa da free-agent per molto più tempo del previsto. Non sfuggano a tal proposito, dunque, gli aggiornamenti del Fanatik.com. A detta del portale turco, infatti, il Galatasaray sarebbe fortemente interessato all’ex Torino.

Ciò spiega l’insistenza del vicepresidente Timur, prossimo al raggiungere Andrea in Italia per provare a convincerlo, portando a 4 milioni di euro la cifra dello stipendio che andrebbe a guadagnare legandosi agli altri ex Serie A quali Mertens e Torreira. Nella stessa occasione i giallorossi balcanici proveranno a chiudere la trattativa con il Sassuolo per il difensore Ayhan, valutato 10 milioni di euro.