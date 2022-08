Salernitana-Roma, Mou non parla a Dazn: cosa è successo

Salernitana-Roma, Mourinho non ha lasciato dichiarazioni nel post partita: svelato il motivo.

Serviva partire con il piede giusto, e la Roma di Mourinho fa il suo dovere, espugnando l’Arechi di Salerno con il goal spartiacque di Bryan Cristante, che ha indirizzato una gara alla quale i giallorossi avevano approcciato con grande verve, ma che non erano riusciti a sbloccare nella prima mezz’ora.

Nel complesso, Dybala e compagni hanno mantenuto il pallino del gioco in lungo e in largo, creando i presupposti per andare in goal in almeno 6 circostanze piuttosto nitide: l’imprecisione sotto porta, la scarsa lucidità nel secondo tempo ed anche la componente sfortuna hanno impedito agli uomini di Mourinho di archiviare la pratica senza aspettare il 95′. Poco male: la Roma ha dimostrato una tenuta mentale ottima, fornendo risposte importanti all proprio allenatore, che non a caso lo Special One ha prontamente evidenziato nella conferenza stampa post-partita.

Roma, Mourinho non intervistato da DAZN: ecco il motivo

Mou ha rilasciato interviste a Radio Radio, media interna e fatto la consueta conferenza stampa. Tuttavia, non è stato possibile realizzare l’intervista con DAZN: per tre volte il tecnico lusitano è andato in postazione, ma a causa della sovrapposizione con altri contenuti è stato impossibile fare l’intervista. Ecco spiegato il motivo per il quale lo “Special One” non è stato intervistato da DAZN: congiuntura dipendente dall’emittente, e non dalla volontà del portoghese, che si era recato in postazione in più di una circostanza.