Dazn, cambiano le modalità del rimborso: tutte le cifre

Dazn, novità sulle modalità e le tempistiche per i rimborsi dopo le difficoltà dello scorso weekend. Tutti gli aggiornamenti.

Dopo i disservizi verificatisi in occasione del primo turno di Serie A, si sono diffuse tante notizie relative alle possibili conseguenze e modalità di rimborso da parte dei clienti. Come ricorderete, la piattaforma DAZN aveva registrato delle problematiche di accesso, generando poco dopo dei link provvisori per la fruizione emergenziale di Salernitana-Roma e della partita tra Spezia ed Empoli.

Dopo discussioni e polemiche, si è finalmente giunti ad una svolta, con il consenso da parte della piattaforma streaming al rimborso agli abbonati che non avessero potuto assistere ai due eventi e che, di conseguenza, avessero sfruttato il link d’emergenza per la diretta.

Dazn, cambiano le modalità di rimborso: le ultime

Su tale fronte, segnaliamo quanto riportato dall’Ansa in questi minuti. Come si legge, infatti, saranno rimborsati in modo automatico e senza dover compilare i moduli tutti gli abbonati alle prese con il problema verificatosi nello scorso weekend. L’intesa è stata raggiunta con la Sottosegretaria Valentina Vezzali con DAZN, unitamente all’accordo trovato con l’AgCom e la Lega Serie A per gli indennizzi ai cittadini che abbiano riscontrato le ormai note problematiche.

L’indennizzo giungerà nelle prossime due settimane e sarà pari al doppio rispetto a quanto previsto da AgCom. La percentuale è del 50% e oscillerà, in base agli abbonamenti, tra i 10 e i 20 euro.