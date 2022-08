Calciomercato Roma, accordo imminente: annuncio nel weekend

Accordo sempre più vicino tra la Roma e il club di Serie A. L’intesa sta per arrivare e annuncio dell’affare nel weekend

La Roma si prepara agli ultimi, intensi, dieci giorni di calciomercato estivo. In questi tre mesi Tiago Pinto ha lavorato sodo per costruire una squadra vincente e consegnarla nelle mani di un allenatore altrettanto vincente come José Mourinho. Alla corte del tecnico sono arrivati giocatori del calibro di Matic, Dybala, Wijnaldum, oltre a Celik e Svilar, prospetti interessanti. Ma adesso per il general manager giallorosso la priorità è vendere.

Infatti gli esuberi in rosa sono tanti e bisogna piazzarli, ma soprattutto serve l’uscita in attacco di uno tra Felix Afena-Gyan e Shomurodov per sbloccare l’arrivo alla Roma di Andrea Belotti. Proprio l’affare per uno dei due attaccanti sembrerebbe in chiusura. L’annuncio potrebbe arrivare nel weekend.

Calciomercato Roma, Felix più vicino alla Cremonese: accordo imminente

Dopo una stagione in cui ha esordito con la maglia della Roma, ha segnato una doppietta decisiva contro il Genoa e ha collezionato 22 presenze, l’avventura di Felix Afena-Gyan in maglia giallorossa è vicina a terminare. L’attaccante classe 2003 è il candidato numero uno ora per dire addio e fare spazio ad Andrea Belotti.

Sulle sue tracce c’è la Cremonese, con la quale manca ancora l’accordo sulla valutazione del giocatore. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ però, l’accordo tra i due club sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. La chiusura potrebbe arrivare in questo weekend. Qualora tutto andasse secondo i piani, l’addio di Felix aprirebbe finalmente le porte di Trigoria ad Andrea Belotti, che attende di partire per la capitale da settimane ormai.