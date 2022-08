Calciomercato Roma, vice Wijnaldum da Milano: c’è il contatto

La Roma dopo l’infortunio di Gerginio Wijnaldum cerca il suo sostituto e punta il mirino verso Milano: c’è il contatto

La sfortuna sta colpendo duramente la Roma in questi ultimi giorni. Dopo l’infortunio di Georginio Wijnaldum, che lo terrà lontano dai box per alcuni mesi, ieri è arrivato anche quello di Nicolò Zaniolo che ne avrà per tre settimane. I giallorossi si sono subito messi in moto per trovare un sostituto del centrocampista olandese e di nomi accostati ce ne sono stati molti.

L’ultimo potrebbe arrivare da Milano, sponda rossonera. I contatti sono stati già avviati e la parte economica non sembrerebbe rappresentare un problema.

Calciomercato Roma, contatti per Bakayoko: serve anche l’accordo col Chelsea

La Roma si ritrova a dover intervenire nuovamente sul mercato per trovare il sostituto di Georginio Wijnaldum, che ha riportato la rottura della tibia. Tra i nomi che Tiago Pinto starebbe sondando ne spunta uno in casa Milan.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, la Roma avrebbe avviato i contatti per Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista è considerato in uscita dai rossoneri, che non avrebbero problemi a interrompere il prestito biennale con il Chelsea. Proprio con i ‘Blues’ dovrà parlare la società giallorossa, poiché proprietari del cartellino. Il club inglese vorrebbe cedere a titolo definitivo il calciatore per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. Anche l’ingaggio del giocatore e le commissioni non dovrebbero essere un problema, visto che i 3 milioni lordi di ingaggio verrebbero finanziati dall’assicurazione stipulata su Wijnaldum. Dunque il centrocampista del Milan, che in Serie A ha già indossato la maglia del Napoli, rimane uno dei candidati per il centrocampo giallorosso.