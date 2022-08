Calciomercato Roma, ultim’ora Sky su Belotti: ballano 2 milioni

Calciomercato Roma, nuovo annuncio su Belotti. Per il Gallo ballano 2 milioni, le ultime.

Sono state ore molto frenetiche e non poco ricche di eventi in casa giallorossa. Dapprima l’esaltazione per la grande capacità mediatica di Mourinho, autentico fuoriclasse della comunicazione prontamente encomiato dalla piazza dopo le parole spese per Belotti e Zaniolo alla vigilia della gara con la Cremonese. A queste emozioni hanno fatto seguito il timore e la preoccupazione per l’infortunio traumatico di Wijnaldum, in grado di impattare in modo importante non solo sui piani di Mourinho ma anche quelli di Tiago Pinto.

A separare l’annuncio ufficiale del club su Gini da queste ore sono stati altri eventi dall’eco non indifferente. A partire dalla vittoria contro gli uomini di Alvini, passando per le dichiarazioni di Mourinho dopo la gara in grado di lasciare intendere l’unisona volontà da parte del club tutto di lavorare per ovviare non solo a quelle che erano le già presenti defezioni ma anche all’imprevisto che ha interessato uno dei giocatori maggiormente attesi di queste settimane.

Calciomercato Roma, ballano due milioni per l’arrivo di Belotti

A tutto ciò si aggiunga lo scenario Belotti, ben collocatosi ultimamente nella rosa di trattative o rumors sui possibili colpi finali della Roma. Il Gallo piace da tempo ed è stato pubblicamente corteggiato dallo stesso Mourinho, con la solita intelligenza dello Special One. Promessosi da tempo a José e volenteroso di corroborare il reparto avanzato della Roma, per il suo approdo all’ombra del Colosseo manca un dettaglio di due milioni di euro.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio che ha in queste ore così riferito di tale scenario. “Due milioni separano la Roma da Belotti. Questo perché la Cremonese offre 6 per Felix Afena Gyan e la Roma ne chiede due in più. Se si chiude l’operazione per Felix, i giallorossi chiudono subito la trattativa per Belotti“.