Calciomercato Roma, colpo last minute: l’indizio che sa di “sentenza”

Calciomercato Roma, affare last minute: l’indizio dei bookmakers non si fa attendere, e potrebbe innescare scenari suggestivi.

Ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato che la Roma vivrà con la consapevolezza di aver posto basi importantissimi per il trasferimento (ormai chiuso) di Belotti in giallorosso, ma allo stesso tempo con la volontà di puntellare l’organico a disposizione di Mourinho con altri due innesti importanti.

Alla luce dell’infortunio patito da Georginio Wijnaldum, il cui rientro è fissato per l’inizio del prossimo anno, le attenzioni di Tiago Pinto sono state rivolte immediatamente all’acquisto di quel centrocampista che dovrebbe sostituire a stretto giro di posta l’olandese ex Psg: il nome di Camara è sempre più caldo, ma non è l’unica opzione sul piatto. Tuttavia, non è escluso che nelle ultimissime ore di questa frenetica campagna trasferimenti la Roma non piazzi un altro colpo, questa volta in difesa.

Calciomercato Roma, il centrale per Mou: la scelta dei bookmakers

L’esigenza di puntellare la mediana ha chiaramente ribaltato le strategie in casa giallorossa. Tuttavia, nel caso in cui dovessero presentarsi i presupposti giusti o se si creassero le condizioni per l’addio di uno dei centrali in organico (Kumbulla è nel mirino della Fiorentina), ecco che Pinto potrebbe chiudere per un centrale. Sono diversi i profili attenzioni dal GM dei capitolini, la maggior parte dei quali milita in Premier. Se Bailly si è ormai accasato ufficialmente al Marsiglia, Lindelof non è uscito dai radar della Roma: diverso il discorso per Chalobah, per il quale il Milan e l’Inter sembrano essere in vantaggio. Da non scartare, poi, le piste che portano a Zagadou, Diallo e Tanganga.

Interessante, a tal proposito, analizzare il comportamento dei bookmakers. Secondo Sisal, infatti, il centrale più vicino a vestire la maglia giallorossa è Zagadou (2.00). Più indietro, invece, Tanganga e Lindelof: il loro passaggio alla Roma è invece mancato 4.50 la posta.