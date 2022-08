Juventus-Roma, probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming

Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: Mourinho non ha dubbi. Matic al debutto dal primo minuto

La formazione della Roma è cosa fatta: con il forfait di Zaniolo, ieri in conferenza stampa Mourinho ha confermato che ci sarà Matic dal primo minuto. L’ex Manchester United è al debutto da titolare in questa stagione. Prenderà il posto di Pellegrini che agirà più avanti, al fianco del grande ex della partita Dybala, e alle spalle di Tammy Abraham, alla ricerca del primo gol in campionato. Non ci si schioda dalla difesa a tre, com’è anche giusto che sia, visto che la Roma è una squadra compatta con questo sistema di gioco.

Insomma, come detto, scelte fatte. Una gara importante e che dovrebbe dare delle indicazioni sullo stato di crescita della squadra giallorossa. Capire dove si è, quale step è stato fatto. Una gara che poi è assai sentita dall’ambiente, che spera e sogna il colpo grosso. Quello importante.

Juventus-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Partiamo comunque dalla Juventus di Allegri, che dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3: in porta ancora Perin, con Szczesny che dovrebbe essere in panchina, De Sciglio, Danilo, Bremer e Alex Sandro dovrebbero formare il pacchetto arretrato. Locatelli, Rovella e Rabiot in mezzo al campo. Cuadrado, Vlahovic e Kostic davanti.

In porta ovviamente per la Roma ci sarà Rui Patricio con Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. Karsdorp e Spinazzola esterni, Matic e Cristante in mezzo. Pellegrini e la Joya alle spalle di Abraham. Si parte alle 18,30, e la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.