Roma, infortuni El Shaarawy e Kumbulla: ufficiali i tempi di recupero

Roma, infortuni di El Shaarawy e Kumbulla: la società giallorossa ha ufficializzato i tempi di recupero dei due giocatori

Ieri nella gara contro il Monza all’Olimpico c’è stata un poco di preocupazione per quelli che sono stati gli infortuni di El Shaarawy e Kumbulla. I due, nella giornata di oggi, si sono sottoposti a degli esami strumentali che hanno evidenziato quelli che sono i tempi di recupero. Salteranno almeno cinque partite.

Intanto ecco la diagnosi: per il difensore albanese si tratta di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra; per l’esterno d’attacco una lesione del muscolo psoas della coscia sinistra.

Roma, ufficiali i tempi di recupero

Rientreranno alla fine del mese, dopo la sosta per le nazionali che quest’anno è prevista dal 19 al 27 settembre. Salteranno quindi un poco di partite i due. Altri due problemi che sicuramente non ci volevano e che mettono Mourinho in apprensione, visto che non ne sta andando una giusta sotto questo aspetto. Dopo Wijnaldum e Zaniolo, altri due stop, questa volta diversi dai primi due, che sono arrivati dopo dei traumi, che mettono soprattutto dietro nei guai lo Special One. Già a corto di difensori, come si sa.