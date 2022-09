Calciomercato Roma, telenovela Kluivert al capolinea: svolta lampo

Calciomercato Roma, il ribaltone delle ultime ore ha spianato la strada per la definizione a sorpresa dell’affare.

Tra campo e mercato. Se la Roma di José Mourinho viaggia a vele spiegate, guidando momentaneamente la classifica in virtù dei tre punti conquistati ai danni del Monza e grazie ai mezzi passi falsi di Napoli e Milan, Tiago Pinto è ancora impegnato nella definizione di quelle trattative con le quali poter quantomeno risparmiare sul monte ingaggi.

Non sono pochi gli esuberi ancora sul “groppone”. Negli istanti immediatamente successivi all’ultima sfida di campionato, Mou sembrava aver tolto dal mercato Eldor Shomurodov, per il quale, però, il Monza è pronto a sferrare un vero e proprio blitz nelle ultimissime ore. C’è però un’altra telenovela finalmente giunta al capolinea, ed è quella che concerne il futuro di Justin Kluivert, che ha caracollato in lungo e in largo l’attenzione mediatica nel corso degli ultimi giorni.

Calciomercato Roma, accordo Kluivert-Valencia sempre più vicino: ecco la formula

Dopo il naufragio dell’operazione con il Fulham, infatti, si pensava che l’esterno offensivo olandese fosse destinato a restare nella Capitale. Tuttavia, nelle ultime ore i blitz del Valencia e dell’Espanyol avevano ribaltato le carte in tavola, suggerendo un finale a sorpresa. Epilogo che è stato puntualmente riscritto, dal momento che il Valencia è sempre più vicino a chiudere l’operazione con la Roma per il trasferimento a titolo temporaneo dell’ex calciatore del Nizza, che dunque si aggregherà all’organico di Gattuso.

Operazione lampo imbastita sulla base di un prestito, che sta portando alla fumata bianca definitiva a poche ore dal gong. Il Valencia sta per beffare l’Espanyol, l’altro club sulle tracce di Kluivert, mettendo le mani sul classe ’99, ancora legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2023. La formula con la quale è stata imbastita un’operazione che viaggia a ritmi sempre più spediti – ribadiamolo – è quella del prestito.