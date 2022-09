Calciomercato Roma, Pinto se la ride: ribaltone da 25 milioni

Calciomercato Roma, l’assalto last minute fallito ha rimescolato le carte in tavola: la situazione potrebbe volgere a favore di Pinto.

Archiviata la brutta scoppola della Dacia Arena di Udine, per la Roma di Mourinho è già tempo di pensare alla sfida di Europa League contro il Ludogorets. Pellegrini e compagni sono chiamati immediatamente e rialzare la testa, per affrontare al meglio un tour de force in cui i giallorossi saranno impegnato ogni tre giorni, in campionato ed in Europa.

Come annunciato da Tiago Pinto nel corso dell’intervista rilasciata pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara con l’Udinese, il mercato della Roma può dirsi concluso. Che sia pretattica o meno, è chiaro che i capitolini nel caso in cui si palesasse qualche occasione low cost per puntellare il reparto difensivo non potrebbero esimersi dal coglierla. Ma proiettando lo sguardo a quelli che potrebbero essere gli altri innesti dei prossimi mesi, è chiaro che il centrocampo è uno dei reparti su cui l’attenzione del GM della Roma non può non cadere. Ed in questo senso, occhio alla situazione legata a Douglas Luiz, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Aston Villa in scadenza nel 2023.

Calciomercato Roma, dietrofront Arsenal: ribaltone Douglas Luiz

Il brasiliano dei “The Villans” era stato accostato con una certa insistenza all’Arsenal: i Gunners nelle ultime ore della scorsa campagna trasferimenti hanno provato seriamente a portare il centrocampista carioca all’ombra dell’Emirates Stadium, ma le offerte presentate dal club londinese non hanno soddisfatto le richieste dell’Aston Villa, che ha optato per la permanenza di Douglas Luiz. A spingere per questa soluzione è stato anche Steven Gerrard. Stando così le cose, l’Arsenal avrebbe dirottato immediatamente le proprie attenzioni su altri profili in vista di gennaio: come riferito da “The Express“, infatti, i londinesi avrebbero avviato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Danilo, centrocampista classe ‘2001 in forza al Palmeiras, la cui valutazione si aggira sui 25 milioni di euro.

Un cambio di prospettive che potrebbe favorire la Roma nella corsa a Douglas Luiz: al momento la pista per l’approdo del brasiliano nella Capitale è piuttosto fredda, tuttavia nel caso in cui l’Aston Villa non dovesse riuscire a rinnovargli il contratto, è chiaro che si potrebbero schiudere importanti scenari in vista dell’estate, quando il calciatore sarà svincolato.