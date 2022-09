VIDEO | Dybala si allena a parte: le ultime da Miami

Dybala si allena a parte nel ritiro dell’Argentina. Il video dell’allenamento dell’Albiceleste. Le ultime da Miami

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha fatto un punto su quella che potrebbe essere la situazione relativa a Paulo Dybala: l’argentino è a Miami con la propria nazionale, in ritiro, e come vi abbiamo spiegato anche nella giornata di ieri, per venerdì sono previsti nuovi controlli. Da lì si prenderà una decisione definitiva.

Intanto, Dybala ha iniziato a lavorare agli ordini di Scaloni o, per meglio dire, agli ordini di un preparatore atletico dello staff della Nazionale. Sì, si sta allenando da solo Paulo. Così come si può vedere nel video che il portale tycsports.com ha piazzato.

Dybala si allena a parte

Insomma, si sapeva che Dybala almeno per questi giorni avrebbe lavorato da solo. Le immagini comunque non sembrano destare preoccupazione. La Joya in volto appare sereno. Tranquillo. Segnali importanti anche per Mourinho che, anche se dovesse rientrare a Roma a poche ore dal big match contro l’Inter in programma a San Siro il prossimo 1 ottobre alla ripresa della Serie A, non avrebbe nessun dubbio a mandarlo in campo dal primo minuto. Ovvio, però, che lo Special One spererebbe al massimo in un impiego solamente nella prima amichevole che l’Argentina affronterà la prossima settimana così da riaverlo prima a disposizione. Ma se Dybala sta bene in ogni caso giocherà. Su questo dubbi non ce ne dovrebbero davvero essere.