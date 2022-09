Calciomercato Roma, non solo Juventus: asta per il colpaccio a zero

Calciomercato Roma, Mourinho e Allegri tremano: sul possibile colpo a zero si potrebbe scatenare una vera e propria asta

Il difensore alla Roma serve. E anche tanto. Non nell’immediato, è evidente, altrimenti Pinto si sarebbe mosso per un innesto tra gli svincolati. Ma già a gennaio qualcosa ci potrebbe essere, con qualche volto nuovo dalle parti di Trigoria che sicuramente si potrebbe vedere. Ma è per il prossimo anno che la società giallorossa avrebbe in mente il colpo quello importante. Magari pure a parametro zero.

Il nome è quello di Ndicka, difensore francese dell’Eintracht Francoforte che va in scadenza di contratto con il club di tedesco. Questa mattina vi abbiamo parlato di un interesse concreto anche della Juventus per il giocatore. E non potrebbe essere l’unica società interessata al 23enne, mancino, che fisicamente è di un altro livello.

Calciomercato Roma

Secondo quanto riportato da calciomercato.com infatti – che cita la stampa francese – sul difensore ci sarebbe anche l’interesse concreto del Psg di Galtier. Che dietro, l’anno prossimo, potrebbe mettere in atto una vera e propria rivoluzione di mercato. Un nuovo inserimento che potrebbe mettere nei guai Pinto, che su Ndicka c’è da diverso tempo e che magari, il prossimo mese di gennaio, giocando d’anticipo, potrebbe pure cercare di piazzare il colpo. O magari cercare di trovare un accordo con il giocatore così da portarlo a Trigoria l’anno prossimo.

Una trattativa che comunque appare decisamente in salita. Una trattativa difficile per un elemento che ha ampi margini di miglioramento e che potrebbe davvero fare al caso della Roma. Vedremo gli sviluppi: ce ne saranno sicuramente nelle prossime settimane.