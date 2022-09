Calciomercato Roma, futuro deciso e addio a zero: Allegri sfida Mourinho

L’allenatore della Juventus ha lanciato il guanto di sfida a quello della Roma per un obiettivo di calciomercato per la prossima estate

Roma-Juventus è una sfida che non finisce mai e affonda le sue radici in tempo molto lontani. Le due squadre sono state da sempre rivali, con i bianconeri che rappresentano uno degli avversari più agguerriti in Serie A. Per anni i due club si sono sfidati in vetta alla classifica con la Roma che ha fatto tremare diverse volte i tifosi della Juventus. Queste sfide, però, non si fermano solo al campo. anche fuori giallorossi e bianconeri si danno battaglia, soprattutto nel calciomercato.

Proprio in questo campo ci sono state belle sfide tra Roma e Juventus per accaparrarsi i migliori talenti disponibili. Nell’ultima sessione, poi, c’è stato un passaggio eclatante da Torino alla Capitale. Si tratta di Paulo Dybala che ha deciso di abbracciare il progetto dei Friedkin dopo una parentesi di sette anni passati sotto la Mole. Il trasferimento non è stato diretto perché la Joya prima si è svincolato e poi ha accettato l’offerta di Pinto. Senza andare a scavare troppo nel passato, trattative dirette sono state quelle per Spinazzola e Szczesny, per citarne solo due presenti nelle rose.

Calciomercato Roma, anche la Juve spinge per Ndicka

In queste settimane un altro duello di calciomercato tra Roma e Juventus è cominciato. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri hanno messo nel mirino Evan Ndicka, difensore centrale dell’Eintracht Frankfurt che non ha alcuna intenzione di rinnovare. Giovane e duttile, il francese può giocare sia come terzino sia come centrale e per di più è mancino. Una caratteristica che interessa molto a Mourinho che vorrebbe prenderlo per completare il reparto arretrato.