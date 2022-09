Var, rivoluzione immediata: si parte nel weekend

Var, dopo gli ultimi errori anche sul fuorigioco, la rivoluzione è immediata: si parte subito e già nel prossimo weekend

Gli errori del Var, anche, purtroppo, che hanno caratterizzato gli ultimi weekend e non solo della Serie A, hanno sicuramente aumentato la pressione attorno agli arbitri. Problemi anche sul fuorigioco – ultimo esempio quello successo in Juve-Salernitana – hanno fatto scattare l’allarme. E allora ecco che la rivoluzione è davvero pronta e secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dovrebbe partire già nel prossimo weekend.

Ci sarà infatti molto presto l’introduzione del fuorigioco semi automatico, che permetterà ovviamente di sbagliare di meno (si spera, perché era così anche per la tecnologia), visto che i discorsi sotto questo aspetto, tra Lega, Figc e arbitri sono stati assai fitti nel corso degli ultimi giorni. Il primo passo è quello della formazione del personale ha spiegato il quotidiano, e questo avverrà già nel prossimo weekend nel centro Var di Lissone.

Var, immediata l’introduzione del fuorigioco automatico

Infatti si faranno delle simulazioni sulle partite giocate nelle precedenti giornate, per capire il meccanismo e soprattutto per capire come muoversi con il nuovo aiutato. I corsi ovviamente avranno come obiettivo quello di istruire gli arbitri, e insieme alla formazione si svilupperà anche quella che dovrà essere la tecnologia all’interno degli stadi che non ospitano le partite di Champions League, visto che questi impianti sono già attrezzati. Telecamere supplementari in poche parole, per non perdere niente e per non lasciare davvero nulla al caso.

L’obiettivo è quello di introdurre in maniera definitiva il fuorigioco semi automatico già prima della sosta per il Mondiale: le ultime due giornate della Serie A dovrebbero essere quelle giuste. Al massimo si dovrebbe rinviare tutto di un paio di mesi, e cioè al ritorno del massimo campionato il prossimo 4 gennaio. Insomma, la rivoluzione è davvero in atto.