Calciomercato Roma, doppio affare low cost: la Juventus fa sul serio

Calciomercato Roma, la Juventus fa sul serio: i bianconeri pensano al doppio colpo per anticipare la concorrenza.

Dopo al sosta per le Nazionali, la Roma di José Mourinho si rituffa immediatamente in campionato: la sfida al “Meazza” contro l’Inter è un turning point importante per la compagine giallorossa, a caccia di conferme importanti dopo una prima parte di stagione nella quale Dybala e compagni hanno offerto spunti importanti abbinati però a delle prestazioni migliorabili.

Servirà la classica partita perfetta per venire a capo di una contesa nella quale i padroni di casa proveranno ad aggredire la partita sin dall’inizio. Detto questo, in questi giorni sono ritornate in auge diverse voci di mercato, soprattutto in relazione a quei calciatori legati ai rispettivi club da un contratto in scadenza nel 2023, che potrebbero dunque svincolarsi laddove non dovessero riuscire a trovare l’accordo per il rinnovo. Scenario che Pinto conosce molto bene, avendo messo a segno un colpo da 90 come Dybala sfruttando proprio questo tipo di situazione.

Calciomercato, è sempre Juventus-Roma: i bianconeri fiutano il doppio colpo

Nel ventaglio di nomi accostati alla Roma ce ne sono due che sarebbero stati sondati anche dalla Juventus: stiamo parlando di Marco Asensio e di Ndicka. Chiaramente l’eventuale approdo nella Capitale dello spagnolo è subordinata alla partenza di Zaniolo: i segnali lanciati nell’ultimo periodo, però, sono assolutamente incoraggianti sotto questo punto di vista, con Pinto pronto ad incontrare l’entourage del “bimbo d’oro” per provare a trovare la quadra definitiva. Quello dell’esterno offensivo del Real Madrid – secondo quanto riferito da Tuttosport – è un profilo che può intrigare e non poco anche la Juventus, alla luce del rebus Di Maria ancora tutto da sbrogliare. Possibile duello Roma-Juve anche per Ndicka, anche perché il francese sembrerebbe essere piuttosto lontano dal rinnovare il suo contratto con l’Eintracht in scadenza nel 2023.