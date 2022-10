Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: accordo e giallo clausola

Nicolò Zaniolo è sempre più importante per la Roma, che è pronta a blindarlo: accordo e giallo sulla clausola presente nel contratto

La Roma ha aspettato a lungo Nicolò Zaniolo e lui è sempre pronto a ripagare la fiducia giallorossa. L’attaccante classe ’99 vuole tornare protagonista in campo, dopo esserlo stato in chiave calciomercato durante l’estate. Infatti il numero 22 giallorosso è l’unico del reparto offensivo a non aver ancora trovato la via del gol, a causa anche dell’infortunio alla spalla che lo ha fatto rimanere fuori per circa un mese.

Per la Roma e per Zaniolo però al momento la questione più importante rimane legata al contratto. Infatti le due parti stanno lavorando al rinnovo del contratto del giocatore e una svolta importante potrebbe arrivare a breve. Attenzione al giallo legato alla clausola rescissoria che potrebbe essere inserita all’interno dell’accordo.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo imminente: ingaggio da big e clausola nel contratto

Tra le priorità della Roma al momento c’è sicuramente il rinnovo di Nicolò Zaniolo. Il contratto dell’attaccante scadrà nel 2024 e la società giallorossa per evitare brutte sorprese vorrebbe che il prolungamento arrivasse il prima possibile. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il general manager Tiago Pinto e l’agente del giocatore Claudio Vigorelli si sarebbero incontrati settimana scorsa a Milano e potrebbero rivedersi a breve.

La base dell’accordo ci sarebbe già e prevedrebbe un ingaggio da 4 milioni per Zaniolo, con i bonus che potrebbero portarlo a sfiorare i 5 milioni. Accordo che vedrebbe il prolungamento del contratto fino al 2027, ma con il possibile l’inserimento di una clausola rescissoria da 50-60 milioni al suo interno. Secondo il quotidiano l’intesa finale potrebbe arrivare entro una decina di giorni, con ufficialità rimandata per avere maggiore risonanza. Dunque Zaniolo e la Roma vogliono continuare insieme e a breve potrebbero siglare l’accordo per il rinnovo.