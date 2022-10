Calciomercato Roma, dal gol all’Olimpico al Milan: assalto a gennaio

Il gol allo Stadio Olimpico ha lasciato a bocca aperta, ma ora il suo futuro potrebbe essere al Milan: assalto a gennaio

Tutto in una notte per la Roma, che questa sera affronterà il Betis in un match in cui la vittoria è obbligatoria. I giallorossi hanno bisogno di punti per continuare a sperare di passare il turno da secondi, visto che il primo posto è quasi impossibile. Nel frattempo il calciomercato non si ferma mai e proprio il club spagnolo avrebbe attirato l’attenzione di alcuni club con i suoi elementi in rosa.

In particolare un centrocampista sembrerebbe poter essere sacrificato dal Betis, nonostante sia uno dei giocatori più talentuosi. Sulle sue tracce ci sarebbe già pronto il Milan.

Dal gol alla Roma al futuro in Serie A: Guido Rodriguez nel mirino del Milan

Si è presentato allo Stadio Olimpico con una sassata da fuori area che ha aperto la strada alla rimonta del Betis contro la Roma. Guido Rodriguez, centrocampista argentino classe ’94, è uno dei centrocampisti più tecnici del club spagnolo, che comunque in quel ruolo ha grande abbondanza. Il suo futuro però potrebbe essere lontano dal Betis.

Rodriguez però non sarebbe uno dei giocatori intoccabili per Pellegrini e per la società, visto che con la sua uscita arriverebbe una grande plusvalenza. Infatti il suo cartellino dal Betis fu pagato 4 milioni mentre attualmente il valore è di circa 30 milioni. Secondo quanto riportato da Calciomercatoweb.com sulle sue tracce sembrerebbe esserci il Milan, che sulla mediana avrebbe bisogno di qualche rinforzo. Dunque a gennaio i rossoneri potrebbero far partire l’assalto al talento argentino che stasera affronterà la Roma.