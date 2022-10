Infortunio Immobile, gesto eloquente: allarme Roma-Lazio

Tegola per la Lazio in vista del derby contro la Roma: infortunio per Immobile. Il gesto non lascia spazio a dubbi.

La stagione della Roma è entrata nel vivo, con i giallorossi impegnati sia in campionato che in Europa League ogni tre giorni. Dopo il prezioso pareggio ottenuto sul campo del Betis, i giallorossi sfidano la Samp a “Marassi”, in una sfida che potrebbe dare maggiore slancio alla compagine di Mourinho.

Non manca ormai molto neanche alla stracittadina contro la Lazio. Derby che mai come questa stagione potrebbe orientare in maniera decisiva il cammino di Roma e Lazio, che si sfideranno il 6 novembre nella gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. A tal proposito, impossibile non fornire ragguagli in merito alle condizioni di Ciro Immobile, uscito anzitempo nel corso della sfida contro l’Udinese.

Roma-Lazio, Immobile si è infortunato contro l’Udinese: cosa è successo

Al trentesimo minuto del match contro i friulani Sarri è stato costretto ad operare un cambio. Al posto dell’infortunato Immobile è entrato immediatamente Pedro. Il cambio è stato originato da un problema fisico patito dal capitano biancoceleste, che è uscito zoppicante dopo aver mimato in maniera neanche troppo velata il gesto dello stiramento: il problema riguarda la coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante della Lazio verranno chiaramente valutate nel corso delle prossime ore, quando verosimilmente potranno rendersi necessari ulteriori esami strumentali per accertare con maggiore chiarezza l’entità del guaio fischio.

Inutile ribadire che a poco meno di tre settimane dalla stracittadina, le attenzioni sono rivolte in maniera importante sugli eventuali tempi di recupero. Vi terremo aggiornati.