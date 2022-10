Highlights VIDEO Samp-Roma 0-1: moviola, Top&Flop

Sampdoria-Roma, top e flop della gara: gli highlights del match del Ferraris, deciso da una rete di Lorenzo Pellegrini.

C’era molta attesa per capire quale sarebbe stata la prestazione della Roma, di scena al Ferraris in uno dei posticipi della decima giornata di Serie A. I giallorossi si sono imposti per 0-1 in virtù della rete siglata su rigore da Lorenzo Pellegrini.

Il capitano della Roma è stato letteralmente glaciale dagli undici metri: il suo tiro dal dischetto si è rivelato imparabile per Audero, che pure aveva indovinato l’angolo. Penalty che nasce da un’ingenuità piuttosto clamorosa di Ferrari, il cui tocco con il braccio in area è stato ravvisato dall’arbitro Di Bello dopo un check al monitor. Ordinata la compagine di Mourinho, che non ha rischiato quasi nulla: anzi, le occasioni più ghiotte le hanno avute proprio Zaniolo e compagni nella ripresa.





Samp-Roma, highlights della gara: top e flop

Proprio l’esterno offensivo della Roma è stato uno dei migliori in campo. Partito inizialmente dalla panchina, l’ingresso in campo di Zaniolo ha letteralmente sparigliato le carte in tavola. Come già accaduto in altre circostanze, però, il bimbo d’oro ha peccato in fase realizzata. Buona la prova di Abraham, che in diverse circostanze ha agito più da rifinitore che come totem. Ottimo Camara, abile in entrambe le fasi di gioco; redivivo Cristante, che si è rivelato prezioso anche in fase di impostazione oltre ad assolvere il classico compito di guastafeste in fase di interdizione. Granitica la cerniera difensiva, con i centrali di Mou che hanno alzato nuovamente il muro.