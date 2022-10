Calciomercato Roma, frenata nel rinnovo: Pinto ne approfitta

La questione rinnovo è sempre delicata da affrontare e Tiago Pinto è pronto ad approfittare di una frenata nel prolungamento dell’obiettivo

Il calciomercato invernale è ormai sempre più vicino vista la pausa per il Mondiale che permetterà alle società di spuntare il focus sui possibili rinforzi da integrare nelle rose. In casa Roma ci sono alcuni reparti in cui José Mourinho avrebbe bisogno di una pedina in più, così Tiago Pinto è già al lavoro sia per gennaio che per la prossima finestra estiva per i trasferimenti.

Tra i giocatori tenuti d’occhio ce n’è anche uno in Serie A, il cui rinnovo sembrerebbe aver subito un’importante frenata. Tiago Pinto in agguato pronto ad approfittarne. È sfida con la Lazio.

Calciomercato Roma, frenata nel rinnovo di Lukic: vuole l’inserimento della clausola rescissoria

In estate tra Sasa Lukic e il Torino qualcosa si era rotto. Il capitano del Torino si aspettava una chiamata per il rinnovo di contratto che non è mai arrivata, così per un lasso di tempo l’idea di andare via lo ha sfiorato e non poco. Sulle sue tracce c’era, e c’è, anche la Roma, che continua a monitorare la situazione.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ nel rinnovo di Lukic ci sarebbe stata una frenata. La distanza tra offerta e richiesta non è ampia, ma il giocatore vorrebbe l’inserimento di una clausola rescissoria a cifre non alte, così da evitare di rimanere intrappolato in granata qualora bussassero alla porta i top club. Al momento Cairo non sembrerebbe intenzionato ad accontentare il centrocampista, così ecco che l’idea di partire potrebbe tornare a farsi sentire, con la Roma e la Lazio, insieme a Inter e Milan, tra le principali interessate a Lukic.