Roma-Lazio, alza bandiera bianca 🏳️: non ci sarà ❌

Si avvicina il derby tra Roma e Lazio e uno dei protagonisti è costretto ad alzare bandiera bianca: non ci sarà

Sarà una settimana fondamentale per la stagione della Roma quella che è appena iniziata. Dopo aver conquistato tre punti fondamentali contro il Verona grazie al baby Volpato che ha deciso la gara con gol e assist, i giallorossi giovedì saranno chiamati a vincere di nuovo. Infatti arriverà all’Olimpico il Ludogorets, ostacolo da superare per approdare ai sedicesimi di finale di Europa League.

Domenica invece ci sarà il tanto attesi confronto con la Lazio nel derby della capitale. Maurizio Sarri e José Mourinho dovranno rinunciare a diversi protagonisti. Proprio uno di questi è costretto ad alzare bandiera bianca.

Roma-Lazio, Immobile non ce la fa: al massimo andrà in panchina

Il derby si avvicina, domenica ci sarà il tanto atteso confronto tra Roma e Lazio, tra José Mourinho e Maurizio Sarri, entrambi al loro secondo anno nelle rispettive squadre. Sarà un derby con tante assenze: Paulo Dybala da una parte e Milinkovic-Savic dall’altra, oltre a Ciro Immobile, per il quale sembrava potessero esserci speranze di recupero.

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, l’attaccante della Lazio sarà costretto ad alzare bandiera bianca, rinunciando a una maglia da titolare nella stracittadina. Al massimo il bomber biancoceleste potrà puntare ad andare in panchina. Il suo rientro potrebbe avvenire contro il Monza o la Juventus, ma per il derby il ritorno di Immobile in campo sembra da escludere al momento.