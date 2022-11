Calciomercato Roma, triplo intreccio con la Juve: opzione a sorpresa

Calciomercato Roma, il nuovo intreccio con la Juventus non passa affatto inosservato: il possibile scenario.

Nella grande prestazione con la quale la Roma di José Mourinho ha espugnato il “Bentegodi” di Verona, un ruolo importante è stato ricoperto inevitabilmente dal centrocampo, molto abile in entrambe le fasi di gioco, sia in interdizione che in fase propositiva.

Camara ha giganteggiato in lungo e in largo, sradicando molti palloni in fase clou e rivitalizzando una mediana che fino a quel momento aveva evidenziato qualche lacuna in fase di recupero palla. L’ingresso in campo di Matic, poi, è stata la classica ciliegina sulla torta. Il tutto mentre Mou aspetta con ansia anche il recupero di Wijnaldum, il vero fiore all’occhiello della scorsa campagna acquisti, assieme a Paulo Dybala. Tuttavia, non è escluso che Pinto possa intervenire nuovamente sul mercato, a caccia di rinforzi importanti in grado di innalzare il tasso tecnico dell’organico.

Calciomercato Roma, da De Paul a Paredes: decide tutto la Juve

A tal proposito, uno dei profili che è ritornato ad essere accostato alla Roma è quello di Rodrigo De Paul, che non sta vivendo un’esperienza roboante all’Atletico Madrid. Sebbene ci siano state delle smentite ufficiali a riguardo dai vertici dirigenziali dei Colchoneros, dalla Spagna continuano a rilanciare un possibile addio a fine stagione dell’ex mezzala dell’Udinese, sul quale avrebbe messo gli occhi anche la Juventus.

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, nel caso in cui si dovesse materializzare l’addio di De Paul in estate, sarebbero due i nomi attenzioni dall’Atletico, ed entrambi portano in casa Juve. Sia Paredes che Zakaria, infatti, sarebbero finiti nel mirino del club iberico. Nel caso in cui non dovesse scattare l’obbligo di riscatto del play argentino, un ritorno dell’ex Roma all’ombra della Tour Eiffel non è da sottovalutare. Anche l’esperienza di Zakaria a Londra sta deludendo le attese, al punto che le chances di un ritorno dell’elvetico in quel di Torino sono molto alte.