Roma, promessa di Zaniolo per il derby

Roma, arriva la promessa di Zaniolo in vista del derby di domenica. Ecco cosa ha annunciato il 22 dopo la bella prestazione contro il Ludogorets.

I giallorossi hanno centrato il primo obiettivo stagionale, proseguendo un iter in Europa League che ha presentato per Pellegrini e colleghi diverse difficoltà ma che ha comunque visto i giallorossi superare diverse insidie e alla fine accedere alla fase successiva. Certo, lo scacco all’andata contro il Ludogorets e quello contro il Betis hanno impedito di centrare quel primo posto nel girone che avrebbe avuto dei risvolti ancor più importanti.

Arrivare primi, al posto del Betis, sarebbe significato evitare una coppia di partite in più e, soprattutto, scansarsi almeno momentaneamente gli squali non poco temuti che si frapporranno sul cammino della Roma. Giusto però ragionare step by step e godersi questo momento caratterizzato dall’archiviazione di timori di mancata qualificazioni che sembravano gravare per gran parte della gara odierna.

Roma, la promessa di Zaniolo: “Ecco cosa faremo al Derby”

I giusti cambi e l’impatto dei diversi subentrati hanno alla fine permesso di ribaltare la situazione si svantaggio, chiudendo la gara sul 3 a 1. Tra i migliori in campo, certamente quel Nicolò Zaniolo che ha chiosato la gara con la terza marcatura e procurato due rigori. Queste le sue parole dopo il fischio finale, sottintendenti una certa attesa anche per il Derby di domenica prossima.

“Era una partita difficile ma non potevamo fallire. Era un’occasione importante e adesso ci attende una battaglia domenica, vogliamo vincere. Abbiamo fatto un 1t difficile, ci può stare avere una giornata difficile ma bisogna dare sempre tutto per questa maglia. Ho sempre detto di essere stato più sfortunato a inizio stagione, quando ho sbagliato sotto porta a Salerno o con l’Atalanta ma sapevo che prima o poi sarebbe entrata la palla. Il derby è una partita difficile e importantissima per la città, prometto che metteremo il 200%“.