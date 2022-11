Calciomercato Roma, nuovo allenatore e colpo scippato: ecco quando si chiude

Calciomercato Roma, nuovo allenatore e colpo scippato: ecco quando ci sarà la chiusura dell’affare che interessava anche a Pinto

Da qualche tempo Carlo Ancelotti parla di un suo possibile addio alla panchina del Real Madrid. Il tecnico italiano, che ha un contratto con i Blancos fino al 2024, non dovrebbe andare oltre quella data. Magari potrebbe continuare ad allenare una Nazionale, che è sempre stato uno degli obiettivi, ma in panchina, in maniera quotidiana, non ci dovrebbe più andare.

Insomma, poco più di un anno e mezzo al possibile addio e dalle parti di Madrid starebbero cominciando anche a guardare al possibile successore. Un successore che in questo momento allena il Bayer Leverkusen e che Florentino Perez avrebbe deciso di tenere sotto osservazione nei prossimi mesi. Xabi Alonso, infatti, secondo alcune fonti dell’Ecuador, potrebbe essere il vero obiettivo madrileno nel momento in cui Re Carlo deciderà di abdicare. E il tecnico spagnolo potrebbe portare con sé un elemento che alla Roma piaceva. E che piace tutt’ora.

Calciomercato Roma, il Real Madrid su Hincapie

Il profilo è quello del difensore Hincapie, che Pinto ha trattato prima che il Bayer Leverkusen accelerasse e chiudesse l’operazione. Classe 2002, quindi giovane con enormi margini di miglioramento, è diventato in poco tempo uno dei punti fermi del club tedesco e non solo. Anche con il nuovo tecnico il difensore ha un ruolo di primo piano dentro il Bayer e così, Alonso, avrebbe deciso di portarlo con lui al Madrid. Colpo scippato, quindi, per Pinto, che come detto ci aveva provato a prenderlo e sicuramente ci aveva visto giusto: Hincapie è un elemento importante che sta dimostrando in Europa quelle che sono le sue qualità. E per un giovane non è mai facile. Il costo del suo cartellino, al momento, si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Ma sicuramente è una cifra che è destinata a lievitare.