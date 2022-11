Calciomercato Roma, colpo di scena Zaniolo: mossa ‘obbligata‘ Pinto

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Nicolò Zaniolo, con il quale non è ancora stato raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto.

Il goal al Bentegodi contro il Verona ha aperto la strada. Il suo ingresso in campo nel secondo tempo della sfida con il Ludogorets ha contribuito a spianare la strada, ma non solo. I due rigori procurati ed il sigillo finale maturato al termine di un’azione sontuosa di prepotenza fisica e tecnica hanno impreziosito una prestazione da urlo.

La Roma si coccola Zaniolo, sempre più decisivo nella veste tattica che José Mourinho gli sta ritagliando su misura. Il tuttocampista giallorossa è un calciatore sui generis per caratteristiche nella rosa capitolina. Devastante fisicamente ed atleticamente, debordante quando può partire in campo aperto, Zaniolo è ormai sempre più calato nella realtà romanista. Le voci di un addio sono state spazzate via in estate dalla ferma volontà di continuare a puntare su quello che viene considerato un vero e proprio patrimonio del club. Tuttavia, è chiaro che un accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024 dovrà essere trovato.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: lo scenario

Qualche settimana fa era stata ventilata la possibilità di suggellare un accordo (presunto) imminente con la fatidica stretta di mano e la definitiva firma sul contratto. Tuttavia, come spiega notizie.com, lo scenario si presenterebbe in maniera diversa rispetto a quello delineato a più riprese. Un accordo sulle cifre non sarebbe stato ancora raggiunto, al punto che quello andato in scena tra Pinto e l’entourage di Zaniolo quasi un mese fa si sarebbe risolto in un incontro costituito da un semplice scambio di battute, costellato dalla volontà reciproca di tenersi aggiornati sul da farsi. Tuttavia, almeno per il momento, non sarebbe stato fissato un ulteriore incontro per suggellare il tutto con la fumata bianca. Non è segnalato gelo tra le parti: i rapporti sono cordiali, anche se la Roma per adesso avrebbe preferito non approfondire il dossier Zaniolo, rinviando il tutto a data da destinarsi.

Sempre secondo quanto evidenziato da notizie.com, sarà la società giallorossa a dover fare la prima mossa, per sbloccare definitivamente la situazione di sostanziale impasse venutasi a delineare. I sondaggi esplorativi da parte dei club esteri non mancano. La volontà della Roma è comunque quella di continuare a puntare sul “figliol prodigo”: da capire però quando le parti si siederanno nuovamente al tavolo delle negoziazioni.