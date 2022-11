Calciomercato Roma, messo sul mercato 🛫 a gennaio: derby con la Lazio 🔥

Il calciomercato di gennaio si avvicina e si inizia a pensare alle mosse da effettuare: Roma e Lazio si sfidano per un obiettivo comune

Il 2022 del calcio italiano sta per terminare. Purtroppo non vedremo la Nazionale azzurra al Mondiale in Qatar e dunque tra meno di una settimana arriverà la pausa fino a gennaio. Proprio a gennaio si apriranno anche le porte del calciomercato di riparazione. Un mese in cui le società potranno tornare a fare affari per cercare di migliorare le proprie rose. Anche la Roma potrebbe muoversi in tal senso, senza ovviamente tanti nuovi innesti visto il mercato estivo effettuato.

Però a fare gola ai giallorossi potrebbe essere un giocatore che con il nuovo anno potrebbe essere messo sul mercato e che già in estato è stato nel mirino della Roma. Sfida con la Lazio per il colpo in Serie A.

Calciomercato Roma, il Torino pensa alla cessione di Lukic: duello con la Lazio

Qualcosa tra Sasa Lukic e il Torino si è rotto ormai da tempo. In estate il centrocampista serbo è già stato vicino alla cessione dopo la mancata proposta di rinnovo che il giocatore si aspettava dalla società. Adesso una nuova sessione di calciomercato si avvicina e il suo contratto continua ad avere la scadenza nel 2024.

Così, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, a gennaio il Torino potrebbe pensare alla sua cessione anticipata, visti i rapporti ormai incrinati e soprattutto perché in estate, a un anno dalla scadenza del contratto, il suo prezzo potrebbe calare in maniera importante. Sulle sue tracce continua a esserci la Roma, così come la Lazio, oltre ad alcuni club esteri. Dunque dopo il Mondiale il futuro di Lukic potrebbe cambiare.