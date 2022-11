Roma, mazzata UFFICIALE: doppia bocciatura

Roma, sentenza ufficiale e doppia bocciatura nella squadra giallorossa. C’è il comunicato che scioglie tutti i dubbi in vista del futuro.

La Roma è reduce dal deludente pareggio maturato sul campo del Sassuolo. La squadra giallorossa era andata in vantaggio a dieci minuti dalla fine, ma non ha retto fino al novantesimo minuto. Il pareggio degli emiliani, a firma Pinamonti, ha reso vano il vantaggio iniziale siglato da Tammy Abraham. Il numero 9 giallorosso è tornato alla rete con una pregevole marcatura di testa, la speranza è che il periodo peggiore possa essere alle spalle per l’attaccante ex Chelsea. Domenica si tornerà in campo per l’ultimo appuntamento prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar.

Fra pochi giorni avrà inizio il Mondiale in Qatar ed arriva una doppia bocciatura in casa giallorossa. Lo stesso José Mourinho aveva parlato a più riprese di quanto l’attesa delle chiamate per il Mondiale potesse incidere nelle prestazioni dei suoi calciatori. Ora è stato emesso un nuovo verdetto ufficiale, c’è la doppia bocciatura in vista della competizione mondiale in Qatar che avrà il via tra esattamente 10 giorni.

Roma, niente Mondiale per Abraham e Smalling: annuncio ufficiale

Il commissario tecnico dell’Inghilterra non ha convocato per il Mondiale in Qatar Chris Smalling e Tammy Abraham. La bocciatura del difensore giallorosso non è una grande sorpresa. Southgate non lo ha mai preso in considerazione nonostante un avvio di stagione ad altissimi livelli per il numero 6 della Roma. Chi era in bilico fino all’ultimo invece è Tammy Abraham, che non è stato incluso nella lista definitiva verso il Qatar. Il numero 9 giallorosso non farà parte della spedizione inglese nella competizione mondiale, Gareth Southgate lo ha bocciato ufficialmente.