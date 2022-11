Calciomercato Roma, la firma che stravolge 😥 i piani: Inter 👀 guastafeste

Calciomercato Roma, effetto domino immediato: la decisione dell’Inter potrebbe cambiare le carte in tavola in casa giallorossa.

Dopo il pareggio del Mapei Stadium, per la Roma di José Mourinho è già tempo di antivigilia di campionato. I giallorossi, infatti, domenica alle 15 sono attesi dal delicato confronto con il Torino di Juric. Inutile ribadire come il tecnico lusitano si aspetti una reazione importante da parte dei suoi ragazzi, pungolati dallo Special One al triplice fischio del match di Reggio Emilia.

Saranno necessari 95 minuti al massimo della concentrazione per Zaniolo e compagni, nei quali saranno vietati quei cali di concentrazione e quelle distrazioni che nelle ultime uscite stagionali sono risultati fatali. Banco di prova importante anche e soprattutto per la difesa. Dopo l’errore di Ibanez nel derby, il pacchetto arretrato della Roma non è parso irresistibile neanche contro il Sassuolo. Gennaio non è poi così lontano, e la sensazione è che Pinto possa entrare nell’ordine di idee di avallare almeno un acquisto per migliorare il reparto. Sono diversi i tavoli su cui sta giocando il GM giallorosso: gli intrecci con l’Inter potrebbero rappresentare un banco di prova da non sottovalutare.

Calciomercato Roma, il rinnovo di Skriniar complica i piani giallorossi per N’Dicka

Uno dei profili monitorati con attenzione dagli uomini mercato della Roma è quell’Evan N’Dicka che fa gola ad altri club in giro per l’Europa. Legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023, il difensore centrale classe ’99 ha calamitato le attenzioni – tra le altre – anche di Psg e Juventus. E proprio i transalpini potrebbero affondare definitivamente il colpo per N’Dicka, nel caso in cui non dovessero riuscire a mettere le mani su Skriniar.

Il difensore slovacco dell’Inter sembra essere sempre più vicino al rinnovo di contratto con i nerazzurri. Scenario che – secondo quanto evidenziato da butfootballclub.fr – creerebbe i presupposti per un blitz del Psg per N’Dicka. Campos, infatti, da tempo era sulle tracce di Skriniar: il due di picche che potrebbe concretizzarsi spingerebbe i francesi a virare con decisione sul centrale dell’Eintracht. Scenario da monitorare con estrema attenzione, in quanto foriero di possibili sviluppi.