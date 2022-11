Calciomercato Roma, 29 milioni cash: si chiude a gennaio

Calciomercato Roma, blitz immediato che sfiora i 30 milioni in vista di gennaio. Doccia gelata per la Serie A, lo scippo ora può concretizzarsi

Il Mondiale in Qatar entra nel vivo della fase a gironi, con la seconda giornata in programma in questi giorni. La Roma è in Giappone, domani l’ultima amichevole in terra nipponica per la squadra di José Mourinho. A prendere parte alla spedizione in estremo Oriente anche Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa giallorossa. Il portoghese è in corsa per un gioiello in Serie A, ma la concorrenza non manca e travalica i confini nazionali. Pronto l’assalto da quasi 30 milioni per anticipare la concorrenza nel campionato italiano e non solo.

La tournée giapponese della Roma è agli sgoccioli, domani mattina la seconda ed ultima amichevole per la squadra guidata da José Mourinho. In attesa del rientro nella Capitale le attenzioni si spostano sulle prossime manovre di Tiago Pinto. Il general manager della Roma ha già chiuso il primo colpo offensivo in vista della sessione invernale, con la firma di Ola Solbakken ufficiale da giorni. Ma diverse sorprese potrebbero arrivare da ogni reparto della squadra giallorossa, difesa compresa.

Calciomercato Roma, Londra chiama Kiwior: pronti 29 milioni a gennaio

Osservato speciale in Qatar con vista sul calciomercato invernale è il difensore polacco dello Spezia, Jakub Kiwior. Il classe 2000, compagno del giallorosso Zalewski in Qatar, è stato accostato a diverse squadre in vista della finestra di mercato invernale compresa la Roma. Ora, secondo quanto raccontato in Inghilterra dal sito Givemesport.com, da Londra si prepara l’assalto per strapparlo all’ampia concorrenza. Secondo il media inglese il West Ham sta preparando un’offerta da 29 milioni di euro per assaltare a gennaio il difensore polacco dello Spezia. La squadra londinese, allenata da David Moyes, ha intenzione di bruciare una vera e propria concorrenza mondiale, oltre alla Roma in Serie A anche Juve, Napoli e Milan sono state segnalate sulle tracce del giovane polacco.