Calciomercato Roma, incontro fissato con il PSG per Wijnaldum: tutte le cifre

Calciomercato Roma, futuro tutto da scrivere ma la volontà di Tiago Pinto e del club è chiarissima.

La scorsa campagna acquisti giallorossa si distinse per una serie di operazioni importanti e quasi inattese, in grado di regalare importanti soddisfazioni e gioie ad una piazza reduce dalla vittoria in Conference ma di certo ben memore delle varie difficoltà palesate da una compagine palesemente perfettibile. Lo stesso Mourinho, nella magica sera di Tirana, aveva palesato la propria volontà, lanciando un messaggio ai Friedkin e alla dirigenza, prontamente colto.

Nel trimestre estivo nella Capitale sono infatti approdati plurimi rinforzi, molti dei quali giunti a condizioni più che vantaggiose ma senza per questo perdere lo status di profili graditi a Mourinho e che, in quanto tali, potessero apportare mentalità e caratteristiche adeguate alla squadra dello Special One. Dybala a parte, non è passato in secondo piano nemmeno l’arrivo di Georginio Wijnaldum, corteggiato per quasi mezz’estate e alla fine approdato dopo aver trovato la giusta quadra con il PSG.

Calciomercato Roma, futuro Wijnaldum nella Capitale: il piano di Pinto

La volontà dell’olandese è sempre stata infatti quella di arrivare a Roma e abbracciare un Mourinho e una città che lo acclamavano e lo attendevano da tempo. Il proseguimento della storia è poi pressoché noto a tutti, purtroppo. Dopo la prima partita ufficiale a Salerno, il grave infortunio rimediato in allenamento impedisce a Gini di essere a disposizione della rosa per buona parte della stagione. Il suo rientro è adesso previsto entro le prossime sei settimane ma, come riferisce RomaPress, c’è un altro aspetto tutt’altro che trascurabile.

Ci riferiamo alla possibilità di assistere ad una permanenza dell’olandese nella Capitale anche nella prossima stagione. La Roma intenderebbe legare Gini con un contratto da circa 4.5 milioni di euro annui, corrispondenti alla parte sovvenzionata dai Friedkin (il PSG gli paga attualmente la rimanente parte per garantirgli i sette milioni pattuiti due anni fa da svincolato). Da capire la volontà dei francesi e se questi chiedano una cifra per il riscatto o se siano disposti a rescinderne il contratto. I dialoghi tra Pinto e il club parigino sono previsti per il prossimo mese.