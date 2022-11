Calciomercato Roma, 10 milioni a gennaio: Pinto decisivo

Calciomercato Roma, dialoghi continui con Pinto per il rinforzo di gennaio. Gli ultimi aggiornamenti.

Il gm giallorosso si è distinto nell’ultima campagna acquisti per l’importante capacità di regalare al connazionale José elementi che potessero rinvigorire la rosa, al fine di ovviare alle lacune palesate l’anno precedente e di rendere la vittoria della Conference un importante sostrato per la costruzione di nuove vittorie. Seppur con soli sette milioni, la compagine consegnata a Mourinho è stata a dir poco importante, alla luce dell’ingaggio di Dybala e dei tanti altri rinforzi in grado di corroborare la rosa sia da un punto di vista numerico che qualitativo.

Ciononostante, come purtroppo chiaro a tutti, il percorso della Roma non è certamente stato dei più brillanti, anche a causa di un insieme di imprevisti ed eventi che hanno impedito ai giallorossi di esprimere al massimo il proprio potenziale. La posizione in classifica, il nome del mister in panchina e le elevate aspettative della scorsa estate impongono però ad anelare ad una ripresa a partire dal 2023.

Calciomercato Roma, 10 milioni per Ndicka: Pinto al ribasso

Dopo il Mondiale, inizierà infatti un vero e proprio campionato, consecutivo a quello da poco conclusosi e singolare per l’impostazione che ha contraddistinto la Serie A e tutti i campionati europei a causa della presenza del Mondiale in medias res. Come sovente evidenziato, la manifestazione in Qatar sarà però anche un momento destinato ad essere sfruttato da dirigenti e società, per crescere come brand e registrare nuovi incassi ma anche per valutare le possibili mosse da concretizzare durante la campagna acquisti di gennaio.

La rosa di nomi valutata da Pinto è pressoché chiara da tempo, con l’urgenza Karsdorp a fare da padrona ma con la consapevolezza di dover ovviare anche ad altre questioni. Tra queste, certamente anche quelle legata alla zona difensiva, laddove Mourinho dispone di soli quattro elementi per tre slot a disposizione. Il nome più caldo resta quello di Evan Ndicka, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte, il cui contratto scade a fine stagione.

Come riferito da Daniele Longo, il profilo continua a intrigare anche la Roma, con Tiago Pinto attento in questa fase a trattare con il club tedesco per abbassare la pretesa di 10 milioni di euro, consapevole di avere l’asso nella manica ma certamente altrettanto conscio della presenza non trascurabile di diverse concorrenti.