Annuncio UFFICIALE prima di Roma-Udinese: “Ho visto di tutto”

Sulla gara di domenica tra la Roma e l’Udinese c’è stato un annunio ufficiale che ha davvero spiazzato tutti.

Questi giorni in casa Roma, di fatto, sono stati molto intensi in casa Roma. Dopo il pareggio rimediato allo Stadio Marassi, sorprendendo davvero tutti, i Friedkin hanno deciso mercoledì scorso di esonerare Daniele De Rossi come guida tecnica della squadra giallorossa.

Questa scelta dei Friedkin, dunque,ha innescato tantissime polemiche, visto il rinnovo di contratto recentissimo fatto a Daniele De Rossi. Al posto di quest’ultimo, quindi, la proprietà statunitense ha ingaggiato Ivan Juric, il quale ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League.

L’ex allenatore del Torino, di fatto, è stato chiamato per riportare la Roma a qualificarsi per la massima competizione europea per club. Quest’ultimo, soprattutto dopo i tantissimi milioni di euro investiti nell’ultima campagna acquisti estiva, è l’obiettivo primario di questa stagione da parte dei Friedkin. Il primo match da allenatore giallorosso di Ivan Juric sarà quello di domenica contro l’Udinese. Proprio su questa gara, nel frattempo, bisogna registrare un importante annuncio ufficiale.

Udinese, Nani: “Esonero di De Rossi? Nel calcio ho visto di tutto”

Gianluca Nani, direttore tecnico del team friulano, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sull’esonero di De Rossi ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’: “Mi aspettavo di trovarlo in panchina domenica prossima Non mi permetto di giudicare cos’è successo. La Roma è stata molto sfortunata con il Genoa e nel calcio si pagano queste cose. Ho visto davvero di tutto, visto che lavoro da tantissimo tempo nel mondo del calcio. Non posso commentare questa scelta, visto che non mi appartengono queste dinamiche”.

Il dirigente ha poi concluso il suo intervento: “Roma-Udinese? C’è sempre una spinta in più quando avviene un cambio di allenatore. Posso dire che mi dispiace per Daniele. Runjaic? Ha un gioco aggressivo e propositivo, serviva uno come lui”.