Reintegro Zalewski: nuovo colpo di scena

Dopo l’avvicendamento sulla panchina giallorossa tra De Rossi e Juric, la Roma ha preso un’altra decisione importante.

Dopo aver visto il pareggio della loro Roma contro il Genoa, i Friedkin hanno esonerato Daniele De Rossi. Questa scelta, ovviamente, ha portato tantissime critiche sia da parte dei media che dei tifosi giallorossi.

Al posto di Daniele De Rossi, dunque, la famiglia Friedkin hanno deciso di chiamare Ivan Juric. Quest’ultimo, di fatto, ha firmato un contratto con la Roma fino a giugno 2025, anche se c’è l’opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions League. Tuttavia, oltre a quella che riguarda l’avvicendamento in panchina di mercoledì scorso, in casa giallorossa bisogna registrare un’altra decisione importante.

Roma, Zalewski è ancora fuori rosa: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Nicola Zalewski non sarà reintegrato nella rosa giallorossa. Le cose sembravano che potessero cambiare, soprattutto in queste ultime ore, ma la Roma non ha cambiato idea sul mettere fuori rosa il laterale.

Questa decisione del club capitolino, di fatto, è arrivata dopo che Zalewski ha rifiutato il trasferimento al Galatasaray. Il nazionale polacco, che con la squadra ha svolto solo la parte atletica, ha un contratto con la Roma fino al 2025 che, quasi sicuramente, non rinnoverà.