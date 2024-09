Balotelli con Dybala: arriva l’annuncio UFFICIALE

La Roma giocherà domenica allo Stadio Olimpico contro l’Udinese, ma prima bisogna registrare un assist di mercato per Ghisolfi.

La Roma, nonostante non abbia giocato in questi ultimi giorni, è stata sicuramente tra le squadre più sotto la luce dei riflettori. Il tutto, ovviamente, è iniziato con la decisione dei Friedkin di esonerare Daniele De Rossi.

Questa scelta, di fatto, ha spiazzato sia media che tifosi, visto che l’ex capitano giallorosso aveva da poco prolungato il proprio contratto con la Roma per ben tre anni. De Rossi, dunque, non è più l’allenatore della squadra del suo cuore e al suo posto i dirigenti hanno chiamato Ivan Juric.

Quest’ultimo, di fatto, esordirà come nuovo allenatore della Roma domenica prossimo allo Stadio Olimpico contro una delle sorprese di questo inizio di campionato, ovvero l’Udinese. Tuttavia, prima della sfida contro il team friulano, in casa giallorossa bisogna registrare delle importanti dichiarazioni di Mario Balotelli.

Roma, Mario Balotelli: “Mi piacerebbe giocare con Dybala”.

L’ex attaccante di Inter e Milan, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’ ha espresso un desiderio importante: “Spero di tornare a giocare nel campionato di Serie A. Mi piacerebbe giocare con Paulo Dybala. Sicuramente, sarebbe stato bello giocare con lui”.

Mario Balotelli ha parlato anche di Dovbyk: “Ho visto qualche video e posso dire che non è male. E’ un finalizzatore. Qualcuno, forse, si aspetta che prenda il pallone e salti tutti, ma quello non lo fa. Lui deve solo segnare e come bomber mi sembra uno giusto”.