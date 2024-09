Roma, subito il rinforzo per Juric: firma più vicina

Roma, subito il rinforzo per Juric. Dopo il clamoroso esonero di Daniele De Rossi la Roma pensa al nuovo tecnico croato.

Il nuovo corso della Roma con Daniele De Rossi è durato un attimo. Ora è già iniziata l’era di Ivan Juric. La società giallorossa sta mutando pelle velocemente ed altrettanto velocemente deve trovare la strada per rimettersi subito in gareggiata.

La classifica necessita di una scossa energica. Domenica pomeriggio la Roma ospiterà l’Udinese capolista e sarà una gara da vincere a tuti i costi. Il nuovo tecnico scelto dalla società giallorossa, Ivan Juric, sta provando a rimettere in ordine le idee di un ambiente ancora scioccato da quanto accaduto martedì mattina. Il tecnico croato ha provato a dare una prima scossa alla sua rosa di giocatori intensificando gli allenamenti. Domenica occorrerà, però, decisamente di più. Lo Stadio Olimpico sarà una polveriera con la preannunciata protesta della Curva Sud che coinvolgerà fatalmente anche gli altri settori. Un esordio più complicato non vi poteva essere per l’ex tecnico del Torino.

Eppure anche quando sembra che tutto sembra orientato al peggio, arriva una buona notizia da cui ripartire.

Roma, subito il rinforzo per Juric. Ecco Zalewski

Un paio di giorni di Roma ed ecco che già è in arrivo la prima, gradita novità per Ivan Juric. La Roma vuole sostenere al massimo il tecnico croato.

Che le cose stiano cambiando repentinamente in casa Roma lo si comprende subito dal fatto che Nicola Zalewski sarà reintegrato in rosa. Neanche Daniele De Rossi era così convinto che della decisione e forse la mancata cessione dell’esterno polacco non gli era dispiaciuta. Ora toccherà ad Ivan Juric riprenderlo e farlo sentire nuovamente parte integrante del gruppo. Un rientro che potrebbe portare addirittura ad un rinnovo contrattuale. Al momento non vi ancora nulla di concreto ma il ritorno in rosa potrebbe rappresentare il primo, importante passo.