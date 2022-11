Calciomercato Roma, la Juventus accelera: colpo da 30 milioni

Calciomercato Roma, la Juventus accelera per il colpo in Serie A: affare da 30 milioni. Ecco le ultime su un giocatore accostato anche ai giallorossi

La Juventus accelera, volenterose nel bruciare quella che potrebbe essere una concorrenza decisamente importante e che non vede protagonista solamente la Roma. Il giocatore, infatti, qualche settimana fa era stato accostato anche ai giallorossi secondo Repubblica, ma adesso le cose sembrano essere decisamente cambiate e sembrano andare verso una direzione ben precisa.

Bene, il nome è quello di Scalvini dell’Atalanta, elemento che i giallorossi avrebbero monitorato per un poco. Ovviamente mai una trattativa è stata avviata da parte di Pinto, ma è altrettanto ovvio che il profilo non poteva che piacere al gm giallorosso. Secondo le informazioni riportate da SportMediaset comunque, i bianconeri avrebbero deciso di dare un’accelerata per il difensore – che può giocare pure a centrocampo – che al momento è agli ordini di Gasperini. Un’accelerata da 30 milioni di euro.

Calciomercato Roma, su Scalvini la Juventus accelera

Non solo la Roma sul giovane bresciano, ma anche Bayern Monaco e Manchester City. I primi perché da sempre guardano con interesse a quelli che sono i migliori elementi giovani in giro per l’Europa; i secondi perché il profilo di Scalvini sarebbe molto apprezzato da Guardiola. Insomma, le big sul talento nerazzurro con Pinto che al momento, oggettivamente, sembra essersi leggermente defilato anche perché appare impossibile riuscire ad arrivare a certe cifre.

Scalvini piace a tutti e piace anche ai giallorossi ovviamente. Decisivo nella gara giocata all’Olimpico con la rete che ha spaccato la partita e fissato il finale, da quel momento in poi l’interesse si è fatto decisamente più importante. Difficile arrivarci ma sicuramente Pinto ci ha pensato. Chissà che non lo faccia anche nell’immediato futuro per cercare di fare uno sgarbo alla Juve.