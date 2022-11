Calciomercato Roma, altro che 8 milioni: sconto pesante, ha detto sì

Calciomercato Roma, Pinto lo prende quasi gratis: c’è anche l’ok del calciatore. I buoni rapporti tra i due club potrebbero fare la differenza.

Manca poco al rientro in campo di Wijnaldum. Beh, forse tutti ci aspettavamo di rivederlo sul prato dell’Olimpico alla ripresa del campionato il 4 gennaio contro il Bologna, ma tra la fine del primo mese del 2023 e il febbraio del nuovo anno, il centrocampista che la Roma ha preso in prestito dal Psg si dovrebbe rimettere del tutto dall’infortunio e si metterà così a disposizione dello Special One.

Dopo il rientro in campo, comunque, terrà ovviamente banco quella che è la situazione relativa all’accordo che la Roma ha trovato con i parigini per portarlo nella Capitale. Prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro: questi erano gli accordi tra le parti che, però, potrebbero essere completamente stravolti almeno secondo le informazioni riportate dal giornalista Balzani. I buoni rapporti tra i Friedkin e Al-Khelaïfi dovrebbero fare la differenza.

Calciomercato Roma, i costi per Wijnaldum

Impossibile ovviamente rinnovare il prestito – l’olandese va in scadenza – ma non è impossibile che il Psg liberi il giocatore quasi a parametro zero rispetto alla cifra pattuita prima. I contatti tra Pinto e la dirigenza francese sarebbero già partiti, e si spera ci possano essere dei passi avanti nei prossimi mesi, ovviamente prima dell’estate quando il futuro dovrebbe essere deciso. Un indennizzo, minimo, la Roma lo dovrebbe dare al Psg, ma si tratta di qualcosa di quasi irrisorio. Insomma, sotto questo aspetto, tutto sembra andare verso la giusta direzione.

E Wijnaldum? Il centrocampista olandese, che sta lavorando con passione e con determinazione in questo periodo per tornare in forma, avrebbe dato il suo ok alla destinazione definitiva.