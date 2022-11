Caso Juventus, risposta lampo: annuncio ufficiale FIGC

Il caso Juventus continua a caracollare l’attenzione mediatica: UFFICIALE, il nuovo annuncio che prova a fare chiarezza.

Da alcuni giorni ormai non si fa altro che parlare delle vicende di casa Juventus. E non potrebbe essere altrimenti, visto che le dimissioni in toto del CDA bianconero rappresentano un evento per certi aspetti sui generis, almeno in Serie A.

Il nuovo riassetto dirigenziale, come annunciato dallo stesso ex presidente della Juve Andrea Agnelli, si è rivelato necessario per fronteggiare quelle sfide alle quali la “Vecchia Signora” è attesa nel corso delle prossime settimane. Deciso a difendersi a spada tratta – ed in questo il fatto che Elkann abbia preso le redini delle operazioni non può essere trascurato – la Juventus ha attirato su di sé le critiche, tra gli altri, anche del presidente della Liga spagnola.

Giallo Juventus, Gravina risponde a Tebas

Tebas aveva auspicato infatti provvedimenti immediati contro la Juventus da parte dell’UEFA, organo al quale ha fatto riferimento anche il presidente dalla FIGC Gabriele Gravina. A Napoli per il Convegno “Calcio e Welfare“, il presidente della FIGC ha risposto ha preso subito posizione in merito alle ultime indiscrezioni. Ecco quanto raccolto dall’ANSA: “Siamo a stretto contatto con l’UEFA, vediamo riflessioni ed attacchi gratuiti da chi dovrebbe guardare in casa sua. Parole di Tebas? Credo siano piuttosto fuori luogo. L’UEFA è un organo internazionale in contatto con noi, quindi aspettiamo il processo e poi tiriamo le conclusioni.”

Al momento la sfera sportiva non è stata ancora toccata dalle indagini in corso. Tuttavia, hanno subito assunto risalto mediatico le possibili sanzioni cui potrebbe andare incontro il club bianconero. Rebus comunque da sciogliere nel corso delle prossime settimane: vi forniremo ragguagli nel caso in cui trapelassero ulteriori aggiornamenti in merito.