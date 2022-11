Roma, Mourinho può sorridere: ritorno in Portogallo

José Mourinho può finalmente sorridere dopo diversi problemi nella prima parte di stagione: ritorno anticipato in Portogallo

La prima parte della stagione per la Roma è stata più complicata del previsto. Infatti gli infortuni hanno preso di mira la rosa giallorossa, portando Mourinho a trovarsi senza tanti elementi fondamentali della rosa. Uno che si è infortunato subito, giocando solo qualche minuto contro la Salernitana è stato Georginio Wijnaldum, riportando la frattura della tibia.

Il centrocampista arrivato dal PSG per Mourinho è stato una perdita molto importante, come sottolineato dallo stesso ‘Special One’ più volte. Le buone notizie per il tecnico della Roma però potrebbero arrivare dal prossimo ritiro in Portogallo prima della ripresa del campionato.

Roma, Wijnaldum ci sarà in Portogallo: per il recupero serve ancora tempo

L’avventura con la Roma se ci pensiamo bene non è mai iniziata per Wijnaldum. Oltre a qualche allenamento e qualche minuto contro la Salernitana, l’olandese non ha avuto la possibilità di entrare negli schemi di Mourinho, che però puntava molto su di lui. Le buone notizie, almeno in parte, per lo ‘Special One’ potrebbero arrivare dal Portogallo.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ Wijnaldum dovrebbe tornare a breve a Roma per la ripresa degli allenamenti e poi partire con i compagni per l’Algarve. La sua partenza più che per un vero e proprio recupero, avverrà per fare gruppo con quei compagni che in fin dei conti ha vissuto poco. Dunque per il ritorno in campo ci sarà ancora da attendere, ma una piccola buona notizia per Mourinho c’è già.