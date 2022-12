Formazioni ufficiali Australia-Argentina: la scelta su Dybala

Argentina, la scelta di Scaloni parla chiarissimo. Arriva la decisione su Paulo Dybala dopo le tante discussioni degli ultimi giorni.

Come sovente evidenziato, l’evento in Qatar sta generando tante attenzioni da plurimi punti di vista, non solo sportivo. Abbiamo visto come in queste ore la situazione di Zalewski abbia ricevuto una certa importanza mediatica, alla luce dell’annuncio del tecnico della Polonia che ha parlato di contatti continui di Mourinho, prima di ringraziare pubblicamente lo Special One. Il portoghese è stato infatti inserito nella lista di tecnici esaltati dal CT per aver permesso lui di trovare giocatori pronti e in condizioni fisiche ottimali.

Proprio da un punto di vista fisico e delle condizioni, una certa importanza è stata assunta anche dalla questione Dybala. Gli ultimi mesi dell’argentino sono pressoché noto a tutti, con quell’infortunio rimediato con il Lecce a inizio ottobre che non solo aveva preoccupato i tifosi della Roma ma anche quelli di un Albiceleste che sembrava seriamente correre il rischio di restare priva dell’ex Juventus. Quest’ultimo è stato alla fine convocato da Scaloni, al termine di un iter di recupero che ha permesso anche allo stesso Mou di contare su Paulo per l’ultima partita del 2022 calcistico.

Argentina-Australia, la decisione di Scaloni su Dybala: c’è Papu Gomez

L’impatto dell’argentino in Roma-Torino è stato evidente e sottolineato dallo stesso Mou. Ciò che ha però catturato grande attenzione nell’ultimo periodo è stato però l’atteggiamento di mister Scaloni che fino a questo momento ha sempre deciso di lasciare il 21 giallorosso in panchina. Nemmeno un minuto per La Joya fino a questo punto, come sottolineato dallo stesso tecnico che ha giustificato tale decisione con motivazioni di natura tecnica, esorcizzando i timori dei tifosi circa la condizione di Paulo.

Come raccontatovi in queste ore, nel pomeriggio odierno è nata una certa curiosità circa l’eventuale titolarità dell’attaccante dopo l’infortunio di Angel Di Maria. Il forfait dell’ex PSG sembrava spingere Paulo verso una casacca da titolare ma, come riportato da Diario Olé, l’Albiceleste si schiererà anche quest’oggi senza la presenza di Dybala in campo dal primo minuto. Al suo posto Scaloni gli ha preferito l’ex Serie A, il Papu Gomez. Vedremo se possa almeno subentrare.