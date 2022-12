Calciomercato Roma, firma in bilico: vuole solo Mourinho

Il tecnico della Roma ha intenzione di migliorare la rosa a disposizione a partire da gennaio, quando aprirà il calciomercato invernale

Gennaio si avvicina piano piano sempre di più. Giorno dopo giorno, siamo arrivati a dicembre e ormai l’inizio del 2023 si avvicina inesorabile. Questo non significa solo che la Serie A è pronta a tornare, ma che si sta preparando anche il calciomercato invernale, al via nei primi giorni del nuovo anno. La pausa per il Mondiale in Qatar è stata fondamentale per tutti i direttori sportivi e general manager scaldarsi al meglio e farsi trovare pronti.

Anche Tiago Pinto si è dato da fare per non rimanere indietro rispetto agli altri e anzi è riuscito a portare a termine anche un colpo. Si tratta di Ola Solbakken, ufficializzato dal club qualche giorno fa, ma che non può ancora unirsi ai giallorossi. L’attacco è uno dei reparti che vanno migliorati, visto che il numero di gol non è dei migliori. Tra Tammy Abraham, Nicolò Zaniolo, Andrea Belotti e Paulo Dybala, sono solo 9 le reti totali segnate dalle bocche di fuoco romaniste. L’ex Torino, poi, non è mai stato decisivo come molti speravano e sognavano durante tutta l’estate.

Calciomercato Roma, servono tre clausole per il rinnovo di Belotti

La sua permanenza nella Capitale non è così sicura in vista del nuovo anno, visto che le clausole che fanno scattare il rinnovo automatico non sono state centrate. Come riporta Il Tempo, infatti, delle tre in vigore nessuna è vicina al raggiungimento. Belotti, infatti, deve raggiungere un certo numero di presenze, minuti e gol, che fino ad ora non è stato rispettato. Mancano ancora due terzi di stagione a gennaio Andrea dovrà convincere Mouronho a dargli qualche chance in modo da raggiungere gli obiettivi.