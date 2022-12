Calciomercato Roma, anticipano tutti: 12 milioni subito e affare fatto

Calciomercato Roma, colpo grosso da12 milioni di euro già nella prossima finestra di gennaio. Anticipano tutti e l’affare sembra fatto

Il suo profilo è stato accostato diverse volte, soprattutto la scorsa estate, dalle parti di Trigoria. Soprattutto perché il suo contratto è in scadenza alla fine della stagione in corso e un elemento come lui, a parametro zero, sarebbero veramente un colpo grosso, di quelli importanti.

Asensio del Real Madrid però, secondo le informazioni riportate da ElNacional.cat potrebbe prendere ben presto, già nella prossima sessione invernale di calciomercato, la via della Premier League. Sì, secondo le informazioni riportate dalla Spagna, il Liverpool di Klopp, che sta vivendo una delle peggiori stagioni da quando il tedesco si è seduto in panchina, sarebbe pronto a fare un sacrifico economico non solo per battere la concorrenza – in Serie A, Asensio, oltre alla Roma è stato accostato anche alla Juventus e al Milan – ma anche per cercare di risollevare le sorti di una stagione maledetta.

Calciomercato Roma, offerta del Liverpool per Asensio

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile rinnovo per Asensio che però, adesso che è impegnato al Mondiale con la Spagna dove ha conquistato una maglia da titolare, potrebbe anche aumentare le pretese. Insomma, trovare un accordo con Florentino Perez non sembra la cosa più semplice del Mondo in questo momento, e allora pur di non perderlo a parametro zero il massimo dirigente dei madrileni potrebbe decidere di accettare un’offerta decisamente bassa per quelle che sono le qualità del giocatore e lasciarlo partire già a gennaio.

Vedremo se sarà così: qualora i Reds comunque non riuscissero nel loro intento, non c’è dubbio che Pinto rimarrebbe in gioco. Un innesto di questo livello, a Mou, piacerebbe eccome. Vedremo.