Calciomercato Roma, uragano Arsenal: la telenovela finisce così

Calciomercato Roma, l’interessamento dell’Arsenal e quell’offerta che manda in tilt Milan e Juventus. Lo scenario.

Sarà un mercato intelligente quello che la Roma porterà avanti nel corso delle prossime settimane. A caccia di occasioni, rinforzare quelle zone del campo che fino ad ora non hanno reso quanto ci si aspettava.

I colpi in entrata chiaramente saranno subordinati a quelle cessioni che potrebbero schiudersi in estate. Il rebus Zaniolo, sotto questo punto di vista, non è affatto da trascurare. Sebbene la volontà delle parti in causa sia quella di trovare un accordo, al momento non è stata raggiunta un’intesa di massima per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024. Milan, Juve e Tottenham continuano a restare alla finestra, pur non affondando il colpo. Un nome che potrebbe ritornare in auge nel caso in cui si materializzasse un clamoroso dietrofront sul fronte Zaniolo è quello di Asensio, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Real Madrid.

Calciomercato Roma, l’Arsenal fa sul serio per Asensio

Lo spagnolo fino a poche settimane fa sembrava essere sempre lontanissimo dal rinnovare il suo contratto con il Real Madrid. Tuttavia, il clima si sarebbe rasserenato in casa Blancos, al punto che non sono da escludere colpi di scena a riguardo. Le pretendenti all’esterno spagnolo, però, di certo non mancano. Anche in quest’ottica impossibile non citare Milan e Juve, che in tempi e modi diversi si sono affacciati alla possibilità di mettere le mani sul gioiello iberico.

Stando a quanto riferito da defensacentral.com, però, l’irruzione dell’Arsenal potrebbe cambiare definitivamente i piani, scrivendo la parola fine ad un tira e molla che ormai va avanti da tempo. Difficile che l’accordo possa materializzarsi già a gennaio: chances più concrete, invece, in ottica estiva.