Roma, Mourinho in ansia: non è più lo stesso

Mourinho preoccupato per il rientro di uno degli infortunati, che nonostante il recupero a livello fisico sembrerebbe non essere più lo stesso

Manca poco meno di un mese alla ripresa del campionato e la Roma spera di riuscire a risolvere diversi problemi. I giallorossi infatti dovranno sia riuscire a sciogliere dei nodi legati al calciomercato, sia provare a recuperare alcuni degli infortunati, soprattutto i lungodegenti. Ovviamente per quanto riguarda il mercato vanno prima risolte le uscite, quelle di Karsdorp e Shomurodov.

Poi Mourinho spera di recuperare diversi infortunati come Wijnaldum e Cristante, mentre lo Special One sembrerebbe anche in ansia per uno dei protagonisti giallorossi. Sembrerebbe non essere più lo stesso.

Roma, Spinazzola non è più lo stesso: rientro dall’infortunio come nuova speranza

Sono diversi i giocatori che nella prima parte di stagione non ha reso al meglio delle loro possibilità in casa Roma. Uno di questi è sicuramente Leonardo Spinazzola. Il terzino giallorosso nel corso degli anni è stato molto sfortunato a livello di infortuni, ma dopo la finale di Tirana, giocata e vinta, tutto sembrava essere ormai risolto.

Ma dal ritorno in campo ad agosto Spinazzola non ha mai rispettato le aspettative, risultando spesso meno efficace del solito sulla fascia sinistra, dove di solito faceva impazzire gli avversari. Poi a ottobre è arrivato l’infortunio che lo ha rimandato direttamente a gennaio. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, il recupero dall’infortunio sembra procedere bene e di tempo ancora per recuperare ce n’è. Adesso è a Dubai con Pellegrini e Mancini e continua ad allenarsi. Si spera che con l’anno nuovo Spinazzola possa tornare quello di una volta ed essere l’arma in più di Mourinho.