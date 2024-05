Guardiola inguaia Giuntoli: 46 milioni e addio Juve

Guardiola inguai Giuntoli, 46 milioni di euro per l’addio alla Juventus. La strada pare ormai segnata.

Tante le squadre destinate ad andare incontro a importanti cambiamenti nel corso delle prossime settimane, quando sarà possibile valutare con calma e attenzione i piazzamenti definitivi e i consequenziali introiti, da investire nel corso di un calciomercato che, non solo in casa Roma, si appresta ad essere ricco di novità.

Come ormai noto da mesi, diverse questioni saranno incentrate sui discorsi relativi alle panchine, alla luce dei numerosi scenari che permettono di intravedere più di un presupposto per assistere ad un vero e proprio valzer, in Serie A e non solo. Ai piani alti della classifica, Inter a parte, diverse società potrebbero andare incontro a novità non trascurabili, a partire dal Milan e dalla stessa Juventus, senza dimenticare di un Bologna qualificatosi alla Champions League proprio grazie alla presenza di un Thiago Motta rivelatosi nome e profilo destinato ad altissimi livelli.

Dal Manchester City all’Arsenal, Juve avvisata: Yan Couto costa 40 milioni

Proprio dalle sentenze di fine campionato potrebbero, dunque, dipendere le evoluzioni sulle panchine, dalle quali, a loro volta, importanti scenari potrebbero essere generati anche ai fini del calciomercato. Ne sa qualcosa, tra le varie, la stessa Juventus, consapevole di dover apportare diverse modifiche alla rosa, anche alla luce di una separazione da Allegri che parrebbe essere sempre più concreta.

Terminato un percorso che pone ancora il grande obiettivo della Coppa Italia, in quel di Torino ci si siederà a tavolino per capire che direzione dare al prossimo progetto, dopo il primo anno di studio e analisi di Cristiano Giuntoli. Oltre che a disambiguare la posizione di Allegri, l’ex Napoli dovrà anche saper dare la giusta scossa ad una squadra più che perfettibile da un punto di vista numerico e qualitativo.

Tra le zone maggiormente necessitanti di modifiche figurano sicuramente le fase, per le quali da qualche tempo sarebbe stato attenzionato il laterale del Manchester City, Yan Couto, reduce da una stagione super, in prestito al Girona. Sul suo futuro, in particolar modo, giungono novità di non poco conto da parte di Football Transfers, che riferisce della possibilità di vederlo approdare all’Arsenal.

Il Manchester City di Guardiola parrebbe non voler puntare su di lui, con l’anelito principale a monetizzare il massimo da un laterale che ha prontamente palesato grandi qualità: la valutazione continua ad attestarsi, non casualmente, sui 40 milioni di sterline.