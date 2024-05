Calciomercato Roma: i primi due colpi di Ghisolfi

La Roma getta le basi per la prossima stagione con la finestra di calciomercato estiva sempre più vicina. Il nuovo Direttore sportivo può piazzare il doppio colpo in entrata.

Le ultime due gare della Roma hanno visto sfumare un doppio obiettivo accarezzato a lungo dalla squadra guidata da Daniele De Rossi. Il beffardo pareggio di Leverkusen, che ha consegnato la finale di Dublino al Bayer di Alonso, e la dolorosa sconfitta in casa dell’Atalanta hanno ridimensionato il finale di stagione in casa giallorossa. Ora alla Roma non resta che vincere gli ultimi due appuntamenti in campionato, e sperare in una serie di incastri che dipendono proprio dai risultati della squadra bergamasca per centrare l’agognato ritorno in Champions League.

Da quale sarà il destino europeo della Roma, che non è più padrona del suo destino dopo gli ultimi risultati negativi, potrebbe dipendere fortemente la strategia del calciomercato estivo. Quello che sembra ormai scontato è l’arrivo del nuovo Direttore sportivo, tutte le strade portano in Francia e più precisamente al Nizza guidato da Farioli. La squadra rossonera sembra destinata a perdere Florent Ghisolfi, sempre più vicino alla Roma dei Friedkin. Ed il nuovo direttore sportivo sembra avere le idee chiare sui primi due colpi in entrata in vista del calciomercato estivo dei giallorossi.

Calciomercato Roma, svolta francese: il Ds porta il nuovo terzino

Il dirigente francese è ad un passo dalla Roma e non è escluso che l’annuncio venga ufficializzato nei prossimi giorni. Il nuovo direttore sportivo dovrà subito sciogliere nodi importanti sia sul fronte delle entrate che delle uscite. Sono diversi i calciatori con le valigie in mano a Trigoria, ed altrettanti possono arrivare a dare nuove forze a Daniele De Rossi in vista della prossima stagione.

Per quel che riguarda il fronte delle entrate, secondo quanto scrive l’edizione odierna di ‘Leggo’, sono due i nomi più caldi sul taccuino di Florent Ghisolfi. In attacco trova conferme il nome di Simon Banza, trascinatore del Braga con una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Un altro nome, per la corsia di destra in difesa, porta a Bafodé Diakite, terzino del Lille.